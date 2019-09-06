الدرسي: سلامة يخصع لضغوطات في طرابلس وإحاطته حملت الكثير من المغالطات

ليبيا – قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي إن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لم يتقدم بالملف الليبي خطوة واحدة،مشيرا إلى أنه كثيرا ما يجامل طرفا على حساب الطرف الآخر.

الدرسي أوضح في تصريح خاص لقناة “ليبيا روحها الوطن” الأربعاء أن إحاطة سلامة حملت الكثير من المغالطات ، مبيناً أن المبعوث الأممي يعلم جيدا من يقصف مطار معيتيقة الدولي ويعلم أنه ليس الجيش ولكنه يرفض الاعتراف بذلك.

وأكد عضو مجلس النواب أن سلامة يخضع لضغوطات من طرابلس وهو ما أجبره على تغيير تصريحاته بعد أن اعترف في إحاطته قبل الأخيرة بوجود مجموعات إرهابية تقاتل بجانب حكومة الوفاق .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية