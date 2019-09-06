عقب تعرضها لقصف جوي.. ترهونة تدين استهداف الأحياء السكنية

أعرب المجلس البلدي ترهونة، عن إدانته بأشد عبارات الشجب والإدانة القصف الجوي ضد المدنيين الآمنين في بلدية ترهونة خلال ساعات الصباح الأولي من يوم الجمعة.

وقال المجلس في بيان نشره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن هذه ليست بالمرة الأولى التي يتم فيها الاعتداء بالقصف على الأحياء السكنية، داعيا إلى وقف فوري لكافة الانتهاكات الصارخة والاعتداءات المتكررة ضد المدنيين الآمنين في بيوتهم.

وكانت مصادر إعلامية قد أفادت في وقت سابق، أن طائرات مسيرة تابعة لقوات الوفاق، شنت غارات جوية على مدينة ترهونة، ثاني المدن الليبية التي يسيطر عليها الجيش الليبي، وذلك رداً على تدمير الجيش مخازن للذخيرة، أعدّتها المجموعات المسلحة للهجوم على مدينة ترهونة.

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