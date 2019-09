“المحجوب”: حددنا ساعة الصفر لدخول العاصمة

المتوسط:

أعلن آمر التوجيه المعنوي ومدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش، خالد المحجوب، تحديد ساعة الصفر لدخول العاصمة طرابلس، دون الكشف عنها.

وأكد المحجوب، في تصريحات صحفية، جاهزية قوات الجيش للتنفيذ المباشر للخطط الموضوعة، مشيرا إلى أن ساعة صفر تطهير العاصمة من الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة تم تحديدها بالفعل.

وبشأن أوضاع المحاور أكد المحجوب، أن المحاور تشهد الآن هدوءً حذرًا، وأن القوات على أعلى درجات الحيطة والحذر وتستعد لتحرير العاصمة.

