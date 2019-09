المتوسط:

قام مدير معهد التدريب التخصصي للعمليات الأمنية برفقة رئيس قسم التعليم والتدريب بالمعهد، بجولة تفقدية لمتابعة سير عمل الدورات التخصصية ومجريات العمل بالمعهد بشكل عام.

واطلع على الجهود التى تبذل في مجال التدريب وذلك لرفع كفاءة منتسيبى الإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية.

