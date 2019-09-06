العباني يدين الغارات الجوية على ترهونة

أعرب عضو مجلس النواب محمد العباني، عن استهجانه للغارات الجوية التي استهدفت مدينة ترهونة.

وقال العباني، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “بكل عبارات الاستهجان، ندين الغارات الجوية الآثمة التي يتعرض لها عرين الأسود ترهونة العزة والاباء، المجد والخلود للشهداء، والخزي والعار لأوغاد الحشد المليشياوي المدعوم من الأتراك الأنجاس، غاراتكم أيها الشرادم وإن ألحقت أضرارا بالمدنيين العزل، فإنها لن تزيد مقاتلينا إلا شراسة وإصرارا على تطهير وطننا منكم، وإننا لصادقون”.

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