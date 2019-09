الهلال الأحمر غات يرفع حالة التأهب خوفا من السيول

المتوسط:

أعلنت غرفة العمليات والطوارئ بالهلال الأحمر فرع غات، رفع حالة التأهب والاستعداد، مؤكدة أنها تعمل بشكل دائم، تحسّبًا لأي طارئ قد يحدث في المدينة، بعد موجة السيول التي اجتاحت غات الفترة الماضية.

ونبهت الغرفة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، أهالي المدينة، تحديدا، الذين يسكنون بالقرب من الوديان ومجرى السيول، لعدم إهمال أي تحذيرات يعلنها الهلال الأحمر في غات.

وكان المجلس البلدي غات، طالب الأربعاء كل القطاعات الخدمية داخل المدينة، برفع حالة التأهب، بعد ورود بلاغات من المركز الوطني للأرصاد الجوية، حول أمطار غزيرة ستشهدها المدينة خلال اليومين القادمين.

يشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد الجوية قد حذر في نشرته اليومية من موجة أمطار غزيرة تقترب من المنطقة، وشهدت المدينة سيولاً جارفة، في شهر يونيو الماضي، تسببت في نزوح نحو 5000 مواطن بسبب الفيضانات التي اجتاحت المدينة.

