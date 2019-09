المتوسط:

أدى مفتشو الوظيفة العامة التابعين لمكتبي العمل (نالوت وغدامس ) اليمين القانوني تنفيذاً لقرار حكومة الوفاق الوطني رقم 21لسنة 2019 بشأن منح صفة مامور الضبط القضاى لمفتشي الوظيفة العامة. وفي ذات الإطار، قامت إدارة التفتيش الوظيفي بتسليم بطاقات مفتشي الفرع الوظيفي نالوت غدامس بمقرفرع التفتيش الوظيفي بمدينة نالوت، وذلك بحضور بعض مدراء مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق.

وعلى هامش الزيارة قامت الإدارة بزيارة مكتب العمل والتأهيل باطن الجبل للاطلاع على سير العمل بالمكتب.

The post مفتشو الوظيفة العامة نالوت وغدامس يؤدون اليمين القانونية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية