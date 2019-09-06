تاناروت يُقيم أمسية شعرية للشاعرة بدرية الأشهب

تقرير 218

كعادة تجمع تاناروت الثقافي في مدينة بنغازي يجمع مثقفي المدينة ورواد الأدب والفنون على أمسيات تتجدد يوما بعد آخر، حيث استضاف النادي هذه المرة أمسية شعرية للشاعرة بدرية الأشهب ضمن أنشطته الثقافية والفنية.

وأُلقي خلال الجلسة عديد القصائد التي تنوعت بين رثاء وغزل وأطلال أخذت الحاضرين إلى جو شاعري فيما واصلت الفرق الفنية العزف وتقديم الأغاني وإمتاع الحاضرين.

وأصبح نادي تاناروت “قبلة” الفنانين والمبدعين في بنغازي وخارجها، إذ يُعتبر من أبرز المراكز الثقافية والفنية في ليبيا، في السنوات الأخيرة، نظرًا للجُهد الذي يبذله وبدعم ذاتي، لإثراء الحركة الثقافية بشكل عام في ليبيا.

ويمتلك التجمع، مهرجانا سينمائيا، يتم من خلاله عرض أبرز الأعمال السينمائية في شتّى الملفات، ويُنظّم جلسات حوارية حول الأعمال الفنية، في دوراته التي يُقيمها في نشاطه الشهري والأسبوعي، إضافة إلى نادي القراءة الذي يهتم بالكتب ومناقشتها والبحث عن ملفات في عدّة حقول معرفية.

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