“الوفاق” تمنع الاجتماع بأي جهات خارجية دون إذن المجلس

المتوسط:

قرر رئيس الوزراء بحكومة الوفاق، فائز السراج، الجمعة، منع مسؤولي الحكومة من عقد اجتماعات مع أي جهة خارجية دون إذن من المجلس.

وأشار السراج في بيان نشره عبر صفحة المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن المجلس قرر منع الوزراء ووكلاء الوزراء وعمداء البلديات ورؤساء الأجهزة والهيئات العامة وأي مسؤول يحمل صفة رسمية من عقد اجتماعات أو لقاءات مع أي جهات رسمية في الخارج إلا بموجب إذن من المجلس الرئاسي.

ونبه البيان أنه في حالة حصول المسؤول على إذن بعقد أي اجتماع مع جهة خارجية فإن عليه موافاة وزارة الخارجية بالتقارير اللازمة عن نتائج تلك الاجتماعات واللقاءات وغيرها.

