بهذه الكلمات.. الزائدي ينعي رئيس زيمبابوي السابق

نعى أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزائدي، رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي، الذي وافته المنية، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 95 عاما.

وقال الزائدي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “هناك موتى لا يموتون، بل تخلدهم أعمالهم الى أبد الأبدين، منهم قادة وطنيون دافعوا عن أوطانهم وشعوبهم، وحملوا الوية البناء والعدالة، ومنهم علماء مبدعون ساهموا بعقولهم وجهودهم ومثابرتهم في تطوير حياة الناس وارتقوا بها ليستحق كونه خليفة في الأرض، يعمرها ويستمتع بخيراتها، ومنهم مثقفون وموهوبون في الفنون والأدب، لكن كثير ممن يتصدرون المشاهد عابرون تدفن ذكراهم مع لحظات وضع الرمال على أجسادهم..رحم الله المناضل روبرت موجابي أحد القادة العظماء القلة في القارة السمراء، الذي نحت أسمه في التاريخ الافريقي مع قادة كبار من امثال ناصر وسامورا ميشيل ونيكروما وسيكتوري ولومومبا والقذافي وبن بلا وبومدين ومانديلا”.

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