“عمل الوفاق”: اجتماع لجنة إدارة صندوق التسهيلات المالية العادي الثاني لسنة 2019

عقدت لجنة إدارة صندوق التسهيلات المالية الإثنين اجتماعها العادي الثاني لسنة 2019 بمقر صندوق التسهيلات المالية. وناقش آليات تنفيذ الخطة التشغيلية للصندوق 2019/2020 م، وبعض الإجراءات المتعلقة بمذكرات التفاهم المبرمة مع المصارف التجارية والمنظمات الدولية الداعمة لبرامج الصندوق. الاجتماع تم بحضور المراقب المالي لصندوق التسهيلات المالية والذي شارك في النقاش وتبادل وجهات النظر والآراء حول الموضوعات المطروحة وجرى ذلك في مناخ ينم على سلامة الإجراءات التنفيذية التي يتم اتخاذها من قبل القائمين على الصندوق وحرصهم على المصلحة العامة.

