استقبل وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق، ميلاد معتوق، عدد من عمداء بلديات الجنوب

وبين المكتب الإعلامي للوزارة، أن الاجتماع خُصص لمناقشة كيفية تنفيذ ما تم تخصيصه من المجلس الرئاسي بشأن صيانة وتطوير طرق و مطارات الجنوب.

واستعرض المجتمعون برامج الصيانة من الجهات التابعة للوزارة كما جرى والاستماع إلى ملاحظات عمداء البلديات بشأن ما تم عرضه.

