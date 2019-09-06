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مساعٍ لتعزيز دور شباب ليبيا في العملية الانتخابية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيمت بمقر الإذاعة المحلية في بني وليد ورشة عمل بعنوان “تعزيز دور الشباب في العملية الانتخابية” أشرفت عليها المنظمة الدولية لتعزيز الديمقراطية في ليبيا، بهدف تطوير وعي الشباب بدورهم في العملية الانتخابية.

واستهدفت ورشة العمل منظمات المجتمع المدني داخل بلدية بني وليد وعددا من النشطاء والمختصين في العملية الانتخابية وناقشت عديد النقاط التي يجب اتباعها في العملية الانتخابية وما مدى أهمية الشباب ودوره في تحقيق أفضل النتائج المرجوة من العملية الانتخابية.

وتراجع خلال السنوات الأخيرة دور الشباب في المشاركة السياسية بل وتم الزج بهم في حروب كانوا وقودها ومن أجل ذلك يبحث القائمون على الورشة إمكانية توعية الشباب بأهمية دورهم في المجتمع وفي صنع القرار، علهم يصقلون قدراتهم ويعززون مشاركتهم السياسية من أجل الوطن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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