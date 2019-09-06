الأرصاد: احتمال سقوط أمطار غربا.. واستقرار الطقس على باقي المناطق

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن الفرصة مازالت مهيأة لتكاثر السحب من حين لآخر على مناطق متفرقة من غرب ليبيا، مع إحتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية، ما قد تسبب في جريان المياه في الأودية المحلية بمدينة غات وأقصى الجنوب الغربي، بينما يبقى الطقس مستقر على بقية المناطق.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، تراوح درجات الحرارة القصوى على أغلب مناطق الشمال بين 27 و33 درجة مئوية، وبين 36 و41 درجة مئوية على مناطق الوسط والجنوب، ومن المتوقع أن تسجل الحرارة ارتفاعا ملحوظا على مناطق الشمال الغربي اعتبارا من الإثنين المقبل.

رأس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

الطقس مغيم جزئيا إلى كليا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الجبل الغربي، وبعض مناطق الدواخل.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و33 درجة مئوية، تصل إلى 36 درجة مئوية على أبونجيم.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده:

الطقس مغيم جزئيا إلى كليا على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، بينما تكون السماء صافية على جالو والجغبوب.

وتكون الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 27 و33 درجة مئوية، تصل إلى 36 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

الطقس مغيم جزئيا إلى كليا، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على غدامس والحمادة وأوباري وغات ومناطق الحنوب الغربي، يصحبها خلايا من السحب الرعدية، مما قد يتسبب في جريان المياه ببعض الأودية المحلية في غات والمناطق المجاورة.

تكون الرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة على غدامس والحمادة والجفرة، بينما تكون شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة على باقي المناطق، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و41 درجة مئوية، ثم تسجل انخفاضا يوم الغد على الحمادة.

الكفرة – السرير – تازربو:

السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و40 درجة مئوية.

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