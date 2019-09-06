«الأرصاد» يحذر من سقوط أمطار غزيرة على غات

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إنه «مازال يتوقع سقوط أمطار رعدية غزيرة، مساء اليوم الجمعة، على غات والمناطق الجبلية المجاورة لها؛ والتي تتسبب في حدوث السيول وجريان المياه في بعض الأودية، وتجمعها في المناطق المنخفضة».

وتوقع المركز، خبوب رياح قوية نتيجة السحب الرعدية، على بعض مناطق الجنوب الغربي، والتي تؤدي إلى إثار الأتربة والغبار، وهبوط مدى الرؤية، حسب تنبيه على صفحة المركز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويعد هذا التنبيه الثالث الذي يطلقه المركز، منذ الأربعاء الماضي، حين توقع سقوط أمطار مصحوبة بسحب رعدية على مدينة غات والمناطق المجاورة لها.

وتعرضت غات إلى سيول في 4 يونيو الماضي، أسفرت عن نزوح أكثر من 2500 شخص من سكان المدينة، إضافة إلى تضرر المنازل والبنية التحتية بها.

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وتلقت المدينة خلال الفترة الماضية مساعدات من بلديات مجاورة، وجمعيات أهلية، إضافة إلى جهود الهلال الأحمر لمساعدة النازحين، كما تلقت قوافل إغاثية من حكومتي الوفاق والموقتة.

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