المتوسط:

تم في قاعة البرلمان بمدينة البيضاء توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة ووزارة الخارجية بجمهورية افريقيا الوسطى.

وأوضح وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج اهمية هذه الاتفاقيات التي من شأنها تعميق وتطوير العلاقة بين البلدين.

وتضمنت الاتفاقيات بنوداً رئيسية تمحورت في حول تعاون الطرفين في مجال الزراعة والثقافة والتعاون المشترك للحد من الجريمة المشتركة ومكافحة الارهاب.

واكد وزير الخارجية حرص الحكومة الليبية المؤقتة على دعم كافة السبل التي تسهم في تطوير وتعميق العلاقة بين البلدين المبنية على الاحترام المتبادل.

The post “خارجية المؤقتة” توقع اتفاقيات تعاون مشترك مع وزارة الخارجية بجمهورية أفريقيا الوسطى appeared first on صحيفة المتوسط.

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