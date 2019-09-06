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توقعات طقس ليبيا نقلاً عن الأرصاد الجوية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ما تزال الفرصة مُهيأة لتكاثر السحب الماطرة وخلايا السحب الرعدية على مناطق متفرقة من غرب البلاد، بحسب ما أشارت إليه توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

ومن المُتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة على غات ومناطق أقصى الجنوب الغربي، تتسبب في جريان الأودية المحلية، بينما يبقى الطقس مستقر على بقية المناطق.

وأشار المركز في نشرته اليومية إلى أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها، الجمعة، على أغلب مناطق الشمال ستتراوح مابين 27 إلى 33 درجة مئوية.

فيما ستتراوح درجات حرارة مناطق الوسط والجنوب مابين 36 إلى 41 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعاً ملحوظاً على مناطق الشمال الغربي بداية من يوم الإثنين المُقبل.

ويُبيّن الجدول التالي تفاصيل التنبؤات الجوية على أغلب المناطق الليبية نقلاً عن المركز الوطني للأرصاد الجوية:

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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