السعيدي: عودة المرتزقة التشاديين لإجرامهم جاء بعد قطع الإمدادات عنهم

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن عودة المرتزقة التشاديين لإجرامهم جاء بعد قطع الإمدادات التي كانت تصلهم من القوة الثالثة المدعومة من تركيا، الأمر الذي جعلهم يلجؤون لقطع الطرق والخطف.

وأضاف السعيدي في تصريح للعين الإخبارية أن المرتزقة يحاولون تخفيف الضغط عن المليشيات المحاصرة في آخر معاقلها بطرابلس، والتي بدورها ترسل الدعم بالمال والعتاد وتوفر لهم وسائل نقل الجرحى عن طريق جسر جوي بين مطار طرابلس وأوباري، مشيرا إلى أن النسيج الاجتماعي في الجنوب متماسك، ويجمع أهله أكثر من أن يفرقهم لولا تدخل أطراف خارجية بينهم.

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