التعليم والزراعة يبحثان ملف النهوض بالقطاع الزراعي

استقبل وزير الزراعة المفوض بحكومة الوفاق عبدالباسط الغنيمي، وكيل وزارة التعليم لشؤون الهيئات والمراكز محمد ابوبكر، لبحث التعاون المشترك بين الوزارتين في مجال البحوث العلمية والتطبيقية الأساسية للتطوير والنهوض بالقطاع الزراعي والحيواني والبحري.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الزراعة بالعاصمة طرابلس، استعراض أهم التحديات التي تواجه تطوير وتنمية قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، حيث أكد الغنيمي، حرصه الشديد على تقديم كافة الامكانات المتاحة لتذليل العقبات التي تواجه القطاع الزراعي والحيواني والبحري ووضع حلول جذرية تسهم في تطوير الأنشطة البحثية الهادفة إلى حل مشاكل المزارعين ومربي الحيوانات والصيادين.

كما أوضح الغنيمي، اهتمام وزارة الزراعة على تشجيع ودعم خريجي المعاهد الفنية والكليات على العمل بالقطاع الخاص للقيام بالمشروعات الصغرى والمتوسطة في مختلف الأنشطة الزراعية والحيوانية والبحرية من خلال مؤسسات التمويل المختلفة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد في المسائل التي تتطلب ذلك.

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