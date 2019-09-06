بلدي ترهونة يدين القصف الذي استهدف المدنيين بالمدينة

أدان المجلس البلدي ترهونة ما وصفه بالقصف الجوي الغادر الذي طال الأحياء السكنية بالمدينة، وقال بلدي ترهونة في بيان الإدانة إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها قصف الأحياء السكنية بالمدينة، داعيا للوقف الفوري لكافة الانتهاكات والاعتداءات المتكررة ضد المدنيين الآمنين في بيوتهم بحسب البيان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا