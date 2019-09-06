ضبط تشادي مسؤول عن سرقات سجلت ضد مجهول في بنغازي

ضبط قسم التحريات العامة في مديرية أمن بنغازي، شخصا تشادي الجنسية، اتضح بأخذ بصماته، أنه المسئول عن سرقات سبق أن سجلت ضد مجهول.

وأوضح القسم، أن المتهم يقطن في منطقة السلاوي، وقد اتضح أن بصمته متطابقة مع التي أخذت من أماكن شهدت وقائع سرقة مؤخرا في طريق النهر، قرب مسجد الحسن والحين، حسب بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

واتخذت معه الإجراءات القانونية، إذ تم تسليمه إلى النيابة العامة، وتكليف المركز المختص باستكمال باقي الإجراءات. يذكر أن مديرية أمن بنغازي، عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعات مكثفة، راجعت خلالها احتياجات قوات الأمن، والمشكلات التي تواجهها من نقص إمكانات، وقررت تقديم الدعم لها في هذا الإطار.

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