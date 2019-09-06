لجنة ترقية المعاهد إلى كليات تزور المعهد العالي درنة

زارت اللجنة المكلفة بالملف الخاص بترقية المعاهد العليا إلى كليات بالهيئة الوطنية للتعليم بالحكومة المؤقتة، المعهد العالي بمدينة درنة، وتأتي هذه الزيارة للوقوف على جميع إمكانيات المعهد، وما يملكه من مقدرات ومعدات ومعامل وقاعات تؤهله أن يرتقي إلى كلية تقنية مختصة بالمجال الهندسي والمهني.

يذكر أن المعهد العالي للمهن الشاملة درنة تأسس عام ألف وتسعمئة واثنين وتسعين، وخرج أول دفعة عام ألف وتسعمئة وخمسة وتسعين، وهو يغطي رقعة جغرافية كبيرة تمتد من الأبرق غربا إلى امساعد شرقا، ويعتبر من المؤسسات العلمية الزاخرة بالإنجازات التي من شأنها رفع مستوى التعليم التقني والمهني بالمنطقة.

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