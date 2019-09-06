اخبار ليبيا الان

لجنة ترقية المعاهد إلى كليات تزور المعهد العالي درنة

تم النشر منذُ 11 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

زارت اللجنة المكلفة بالملف الخاص بترقية المعاهد العليا إلى كليات بالهيئة الوطنية للتعليم بالحكومة المؤقتة، المعهد العالي بمدينة درنة، وتأتي هذه الزيارة للوقوف على جميع إمكانيات المعهد، وما يملكه من مقدرات ومعدات ومعامل وقاعات تؤهله أن يرتقي إلى كلية تقنية مختصة بالمجال الهندسي والمهني.

يذكر أن المعهد العالي للمهن الشاملة درنة تأسس عام ألف وتسعمئة واثنين وتسعين، وخرج أول دفعة عام ألف وتسعمئة وخمسة وتسعين، وهو يغطي رقعة جغرافية كبيرة تمتد من الأبرق غربا إلى امساعد شرقا، ويعتبر من المؤسسات العلمية الزاخرة بالإنجازات التي من شأنها رفع مستوى التعليم التقني والمهني بالمنطقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • مَش عارف بنغازي كيف يفكروا – للاسف – ومستغرب كيف المعاهد يمون تحويلها لكليات دراسية –
    يعني المعاهد لا يستهزأ بها من ناحية الدرجة التعليمية والخبرة –
    المعاهد يوجد لها أهمية اكثرمن الكليات وحتى في النظام السابق اكثر الموظفين والحرفيين برواتب عالية هم خريجي المعاهد الصناعية اصحاب الحرف والخبرة سواء في التدريب التعليمي او الصناعي وكذلك في الحقول النفطية والهندسة –
    اعتقد كمواطن تهمني درنة كمنطقة ليبية يجب ان تراجعوا التفكير في اعادة ادارة المعاهد التعليمية والتدريبية .

    رد