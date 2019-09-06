الواحة للنفط تتابع مشروع تطوير حقل الفارغ

عقد رئيس لجنة الإدارة بشركة الواحة للنفط أحمد عبد الله عمار، أمس الخميس، اجتماعا مع شركة (بي اس ام) المنفذة لمشروع تطوير حقل الفارغ المرحلة الثانية.

وأكد عمار، خلال الاجتماع على مجموعة من النقاط كان من أبرزها التركيز على ضرورة استكمال المشروع في الوقت المخطط له، كما تطرق إلى جملة من المسائل التقنية والتعاقدية العالقة في المشروع، حيث أكد الجميع على تذليل جميع الصعوبات التي تحول دون البدء في تشغيل حقل الفارغ المرحلة الثانية والذي سيساهم في رفع تزويدات الغاز.

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