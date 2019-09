«الوطنية للنفط» تخفض إمدادات الوقود إلى الشرق الليبي

تقيد المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إمدادات الكيروسين إلى الشرق الليبي.

وتعتبر المؤسسة نفسها خارج الصراع الدائر منذ نحو عشر سنوات للسيطرة على البلاد، وتكشف بيانات المؤسسة للأشهر الثلاثة السابقة أنها زادت إمدادات الكيروسين بشكل كبير إلى الشرق استجابة للطلب.

وقالت المؤسسة في بيان بجانب البيانات التي أرسلتها إلى رويترز استجابة لطلبها “أوقفت المؤسسة الوطنية للنفط جميع إمدادات الوقود الإضافية لحين الحصول على تأكيدات باقتصار استخدام الوقود على أغراض الطيران المحلية والمدنية وعلى نحو يعكس الاستهلاك الحقيقي”.

