الثني يعيد جامعة الزيتونة لمسماها القديم جامعة ناصر

قرر رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني إعادة تسمية جامعة الزيتونة إلى مسماها القديم وهو جامعة ناصر، وجاء في قرارات الثني خلال الاجتماع العادي الخامس بمجلس الوزراء، اعتماد الهيكل التنظيمي والجهاز الإداري لوزارة الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى اعتماد مركز تنمية ابداعات الطفل والإرشاد الأسري، ليكون مقره بمدينة بنغازي، متمتعا بشخصية اعتبارية وبالذمة المالية المستقلة.
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