أنباء عن وصول إرهابيين لـ”كتيبة البقرة” 

كشفت مصادر عسكرية من الجيش الوطني في تصريحات لصحيفة “اليوم” السعودية عن وصول مجموعة إرهابية إلى منطقة تاجوراء شمال طرابلس، والتحاقها بقوة رحبة الدروع التي يرأسها المدعو بشير خلف الله المعروف بـ”البقرة”.

وأكدت المصادر أن تركيا كانت “الراعي الرسمي” لعملية نقل هؤلاء الإرهابيين إلى طرابلس، بعد تهريبهم من سوريا، وذلك ضمن تحضيرات تجري لشن هجوم مُسلح على مدينة ترهونة، تقوده قوة رحبة الدروع المعروفة بـ”كتيبة البقرة”.

هذه المعلومات تأتي بعد مرور أسبوع على تعزيز الجيش الوطني لوجوده داخل ترهونة، حيث أرسل أرتالاً كبيرة للمدينة، لأول مرة منذ اندلاع القتال في طرابلس، وذلك عقب ورود معلومات عن استعداد مجموعات مسلحة تتبع الوفاق للهجوم على المدينة.

وشن طيران الوفاق سلسلة غارات جوية على مدينة ترهونة، بدأت مساء أمس الخميس، واستمرت حتى ساعات الصباح الأولى من اليوم، استهدفت طريق طوايل السوق الرابط بين ترهونة وبني وليد.

وأدان المجلس البلدي ترهونة، القصف الجوي الذي قال إنه استهدف مدنيّين آمنين في بيوتهم، مُشيراً إلى أن القصف الذي تعرضت له المدينة، لا يعدّ الأول من نوعه.

ودعا المجلس البلدي ترهونة، إلى وقف فوري لكافة الانتهاكات الصارخة والاعتداءات المتكررة ضد المدنيين الأبرياء.

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