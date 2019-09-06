السعيدي: أزمة ليبيا ليست كما يُروّج لها المجتمع الدولي

أكد رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، علي السعيدي، أن ما تمر به ليبيا هو أزمة أمنية وليست سياسية كما يُروّج لها المبعوث الأممي غسان سلامة، والمجتمع الدولي، حسب وصفه.

السعيدي أضاف في تصريحات لبرنامج “العرب في أسبوع” الذي يعرض على شاشة “TeN” أن ليبيا وقعت ضحية بين أيدي المجموعات الإرهابية منذ نحو 9 أعوام، والجيش الوطني وحده القادر على إنقاذها منهم.

وتطرق رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب خلال حديثه إلى الدور التركي القطري في الأزمة التي تمر بها ليبيا، مُؤكداً أن تدخلهما التخريبي في شؤون البلاد أصبح واضحاً للجميع دون استثناء.

وحول تفاصيل هذا التدخل، أوضح السعيدي أن قطر هي من تتولى تمويل صفقات الذخائر والأسلحة التي تُستخدم لتأجيج الأوضاع في ليبيا، بينما يتمثل دور تركيا في نقل هذه الإمدادات وتهريبها إلى الجماعات الإرهابية.

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