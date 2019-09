ضبط 10 أطنان من التبغ في طريقه للتهريب إلى ليبيا

أعلنت السلطات الإيطالية ضبط حمولة تقدر بأكثر من عشرة أطنان من التبغ المصنع، كانت في طريقها للتهريب إلى ليبيا.

وقالت وكالة آكي الإيطالية إن الحمولة التي تم ضبطها في ميناء جويا تاورو الإيطالي، كانت في حاوية قادمة من سلوفينيا باتجاه ليبيا، وتقدر قيمتها السوقية بحوالي مليون ونصف المليون يورو.

وأضافت أن الشرطة المالية إلى جانب مسؤولين من مكتب الجمارك تمكنوا من تحديد وضبط الحاوية، وتوجيه تهم للجهة المصدرة تتعلق بانتهاك الأحكام الخاصة بحقوق الملكية الفكرية على المستويين الوطني والأوروبي.

