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تعرف على طقوس الختان الفريدة في بلدة “تساوه”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لا تزال بلدة تساوة تحتفظ بالعادات القديمة والاحتفال بعملية ختان الأطفال في أجواء تملؤها المحبة وتجسد لوحة فريدة من الجمال والألفة ومساحة متميزة للتواصل الاجتماعي.

ويحي أهالي بلدة تساوة عادة الختان للحفاظ على عادات الأجداد التي تختص بها منطقة وادي عتبة، بمراسم تبدأ بحمل الطفل في جولة راجلة تجوب شوارع البلدة بأهازيج وأناشيد دينية تعبر عن سعادتهم لهذه المناسبة، وقبل أن يُرد الطفل إلى أهله

يزور عدة مساجد يقرؤون فيها ما تيسر من القرآن الكريم ووينشدون الابتهالات الدينية.

عادة كادت أن تندثر لولا تمسك بعض العائلات بطقوسها الأصيلة إلى يومنا هذا لتتوارثها الأجيال ولتبقى شاهدة على عراقة الماضي ومصباحا ينير الدرب لجيل المستقبل لتبقى ليبيا بتنوعها الثقافي حاضرة في أذهان الجميع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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