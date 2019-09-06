تعرف على طقوس الختان الفريدة في بلدة “تساوه”

لا تزال بلدة تساوة تحتفظ بالعادات القديمة والاحتفال بعملية ختان الأطفال في أجواء تملؤها المحبة وتجسد لوحة فريدة من الجمال والألفة ومساحة متميزة للتواصل الاجتماعي.

ويحي أهالي بلدة تساوة عادة الختان للحفاظ على عادات الأجداد التي تختص بها منطقة وادي عتبة، بمراسم تبدأ بحمل الطفل في جولة راجلة تجوب شوارع البلدة بأهازيج وأناشيد دينية تعبر عن سعادتهم لهذه المناسبة، وقبل أن يُرد الطفل إلى أهله

يزور عدة مساجد يقرؤون فيها ما تيسر من القرآن الكريم ووينشدون الابتهالات الدينية.

عادة كادت أن تندثر لولا تمسك بعض العائلات بطقوسها الأصيلة إلى يومنا هذا لتتوارثها الأجيال ولتبقى شاهدة على عراقة الماضي ومصباحا ينير الدرب لجيل المستقبل لتبقى ليبيا بتنوعها الثقافي حاضرة في أذهان الجميع.

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