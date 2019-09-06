الصحة العالمية توصل إمدادات طبية عاجلة لدرنة

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن استجابتها لطلب عاجل من مستشفى درنة لتوفير إمدادات طبية لمساعدة المرضى.

وأشارت المنظمة في تغريدة عبر حسابها على تويتر أنها أرسلت شحنة من المساعدات العاجلة بدعم من مؤسسة الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، مضيفةً أن الشحنة ستساعد 5000 مريض على مدار 3 أشهر.

يشار إلى أن مدينة درنة تشهد ظروف استثنائية على مدار العام الماضي بعد أنتهاء المعارك المسلحة التي شهدتها في الآونة الأخيرة.

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