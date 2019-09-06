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الصحة العالمية توصل إمدادات طبية عاجلة لدرنة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن استجابتها لطلب عاجل من مستشفى درنة لتوفير إمدادات طبية لمساعدة المرضى.

وأشارت المنظمة في تغريدة عبر حسابها على تويتر أنها أرسلت شحنة من المساعدات العاجلة بدعم من مؤسسة الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، مضيفةً أن الشحنة ستساعد 5000 مريض على مدار 3 أشهر.

يشار إلى أن مدينة درنة تشهد ظروف استثنائية على مدار العام الماضي بعد أنتهاء المعارك المسلحة التي شهدتها في الآونة الأخيرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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