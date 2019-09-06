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أسعار الذهب اليوم الجمعة في السوق الليبي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط
شهدت أسعار الذهب في دولة ليبيا اليوم ( الجمعة) آخر أيام التداولات الرسمية العالمية ، انخفاض مقارنة بأسعار امس ، ليسجل عيار 21 مبلغ 60.47 دينار ، ليكون متوسط أسعار الذهب ، اليوم بأسواق المال في ليبيا بالدينار الليبي كما هو في الجدول التالي :
عيار 24 69.11 دينار $48.84
عيار 22 63.35 دينار $44.77
عيار 21 60.47 دينار $42.74
عيار 18 51.83 دينار $36.63
عيار 14 40.31 دينار $28.49
عيار 12 34.55 دينار $24.42
أوقية الذهب 2,149 دينار $1,519
جنيه الذهب 483.77 دينار $341.88
كيلو الذهب 69,108 دينار $48,839

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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