أسعار الذهب اليوم الجمعة في السوق الليبي

شهدت أسعار الذهب في دولة ليبيا اليوم ( الجمعة) آخر أيام التداولات الرسمية العالمية ، انخفاض مقارنة بأسعار امس ، ليسجل عيار 21 مبلغ 60.47 دينار ، ليكون متوسط أسعار الذهب ، اليوم بأسواق المال في ليبيا بالدينار الليبي كما هو في الجدول التالي :

عيار 24 69.11 دينار $48.84

عيار 22 63.35 دينار $44.77

عيار 21 60.47 دينار $42.74

عيار 18 51.83 دينار $36.63

عيار 14 40.31 دينار $28.49

عيار 12 34.55 دينار $24.42

أوقية الذهب 2,149 دينار $1,519

جنيه الذهب 483.77 دينار $341.88

كيلو الذهب 69,108 دينار $48,839

