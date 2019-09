الصحة العالمية: ارتفاع عيادات مرضى القطاع الصحي الخاص خلال النزاع في ليبيا

المتوسط

كشفت منظمة الصحة العالمية فرع ليبيا، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عيادات المرضى المقيمين بنسبة 71.49 ٪، والمختبرات والصيدليات بنسبة 50 ٪ ومراكز التشخيص بنسبة 80 ٪ في الفترة ما بين 2007-2018، وذلك وفقا لنتائج الدراسة الاستقصائية التي أجريت خلال الربع الأخير من عام 2018 عن حالة القطاع الصحي الخاص في ليبيا.

من جانبه أوضح مدير مركز المعلومات الصحية محمد ابراهيم، أن القطاع الصحي الخاص يتكون حاليًا من 537 مركزًا للمرضى الخارجيين، و235 مركزًا للمرضى المقيمين، و371 عيادة أسنان، و3089 صيدلية، و411 معملًا، و19 مركزًا للتصوير التشخيصي.

وأكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية إليزابيث هوف، ضرورة تشجيع دور القطاع الخاص من أجل تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة، مطالبة وزارة الصحة بإشراك القطاع الصحي الخاص ووضع استراتيجية شراكة عامة خاصة تركز على المناطق المحرومة من الخدمات والسكان المستضعفين دون المساس بجودة الرعاية في ليبيا.

