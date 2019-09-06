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قلعة القيقب الأثرية آخر حصون الحقبة العثمانية في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

الماء هو سر المكان هنا، خرير المياه يصحبك إلى قرون مضت، قلعة القيقب الأثرية هي آخر حصن متبق من الحقبة العثمانية في ليبيا، يعيد البعض تاريخها إلى القرن التاسع عشر، لكن المسؤولين المحليين يؤكدون أنها شيدت في القرن السادس عشر.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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