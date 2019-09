بلدية ككلة تناقش مع وزارة الحكم المحلي الخطة الاستراتيجية للمدينة

المتوسط

التقى ممثلون عن بلدية ككلة ووزارة الحكم المحلي في إطار ورشة عمل لمدة يومين لإجراء مناقشات حول الخطة الإستراتيجية الجديدة للمدينة.

تأتي هذه المبادرة في إطار مشروع صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا الذي يُنفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع وزارة التخطيط وبدعم من 13 شريكاً دولياً والحكومة الليبية.

وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليبيا أن صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا يُخطط للبدء في مرحلته الثانية بمدينة ككلة، والذي بفضل هذه الخطة سيساعد البلدية في إدارة الموارد بطريقة تتسم بالاستقلالية والكفاءة والشفافية.

