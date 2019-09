المصرف المركزي يسمح لأرباب الأسر بالانتقال من مصرف لأخر

المتوسط

أصدر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس تعميمًا بشأن الإذن لأرباب الأسر بالانتقال من مصرف إلى مصرف آخر.

واشترطت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي في التعميم أمس الخميس عبر الحساب الرسمي للمصرف على “فيسبوك” وجود حساب جاري بالمصرف المنقول إليه.

وأوضحت إدارة الرقابة أن النقل سيكون ابتدءا من الأحد القادم الموافق 08/09/2019 سيتم الفتح في إجراءات النقل بين المصارف في منحة أرباب الأسر 2019.

وكان مدير مشروع “أرباب الأسر” في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، سالم السيوي، أكد الثلاثاء أن 180 ألف رب أسرة حصلوا على مخصصاتهم من الدولار ضمن منحة أرباب الأسر، منذ 20 أغسطس الماضي.

وأوضح السيوي، في تصريحات صحفية أن أرباب الأسر تسلموا من المصارف نصف مليار دولار، تشمل نحو مليون فرد مستحق منحة الدولار.

