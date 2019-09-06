المنصوري: الأطراف السياسية تشيطن مشروع الدستور

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري إن مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي وقادة عملية الكرامة هم الذين احتكروا الاتصال بالمجتمع الدولي لإقناعه بمرحلة انتقالية.

وأضاف المنصوري عبر سلسلة منشورات على صفحته الشخصية بفيسبوك أن الأطراف المذكورة قامت على مدار المدة الماضية بشيطنة مشروع الدستور .

وانتقد المنصوري القائمين على العملية السياسية في ليبيا قائلاً إن السياسيين الذين لا مصلحة لهم في مشروع الدستور تحالفوا من أجل إهماله والتخطيط لمرحلة انتقالية جديدة تكون ضد إرادة الشعب الذي اختار تقييد السلطة بنصوص دستورية .

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