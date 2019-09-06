اخبار ليبيا الان

المنصوري: الأطراف السياسية تشيطن مشروع الدستور

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري إن مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي وقادة عملية الكرامة هم الذين احتكروا الاتصال بالمجتمع الدولي لإقناعه بمرحلة انتقالية.

وأضاف المنصوري عبر سلسلة منشورات على صفحته الشخصية بفيسبوك أن الأطراف المذكورة قامت على مدار المدة الماضية بشيطنة مشروع الدستور .

وانتقد المنصوري القائمين على العملية السياسية في ليبيا قائلاً إن السياسيين الذين لا مصلحة لهم في مشروع الدستور تحالفوا من أجل إهماله والتخطيط لمرحلة انتقالية جديدة تكون ضد إرادة الشعب الذي اختار تقييد السلطة بنصوص دستورية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك