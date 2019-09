انطلاق الحملة الوطنية للأمن الغذائي والدوائي بمصراته

المتوسط

انطلقت أمس الخميس ببلدية مصراته، فعاليات الحملة الوطنية للأمن الغذائي والدوائي، تحت شعار “من أجل صحة وسلامة المستهلك” التي ينظمها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي.

وأوضحت بلدية مصراته عبر صفحتها على فيسبوك أن الحملة التوعوية تمثلت في جولة ميدانية قام بها الفريق المكلف من مهندسين وفنيين ببعض المحال والأسواق التجارية، للوقوف على صحة وسلامة المنتجات من الألوان المحظورة وتواريخ الإنتاج وظروف البيع والتخزين.

وسجلت الحملة عديد المنتجات الغذائية التي بها ألوان محظورة ومنتجات مبهمة تاريخ الصنع، كذلك انتهاء صلاحية بعضها، إضافة إلى ضعف جودة العرض والتخزين لبعض هذه المنتجات.

من جهته قام فريق الحرس البلدي المكلف في هذه الحملة، بمصادرة وحجز بعض المنتجات التي ثبت مخالفتها للشروط والمواصفات القانونية المعمول بها، فيما أحيلت منتجات أخرى للمختبر للتأكد من سلامتها ومطابقتها لتلك الشروط والمواصفات.

