اخبار ليبيا الان

البدري يبحث مع الوطنية للعمل التطوعي الشبابي بالمنطقة الشرقية الخطة السنوية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عبد السلام البدري أمس، مدير اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي بالمنطقة الشرقية.

وبحث البدري خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه في بنغازي، بحضور مستشار اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي بالمنطقة الشرقية، ومقرر إدارة شؤون الفروع باللجنة، الخطة السنوية لعمل اللجنة والصعوبات التي تواجه تنفيذ الأعمال التطوعية والخيرية.

كما تناول الاجتماع أيضا عرض بعض المقترحات ذات الأهمية، إلى جانب التأكيد على الاستعداد لانطلاق حملات التشجير، بالتعاون مع وزارة الزراعة في الحكومة المؤقتة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك