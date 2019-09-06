الثني يعطي صفة المأمور القضائي لعدد من موظفي وزارة العمل والتأهيل

وافق رئيس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبدالله الثني على مقترح لمنح صفة مأمور الضبط القضائي لعدد من موظفي وزارة العمل، وتشكيل لجنة لإعادة تنسيب العمالة الزائدة بشركة الخدمات العامة بالجبل الأخضر.

وقالت الحكومة المؤقتة إن الثني وخلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس الذي عقد بمقر الحكومة في قرنادة، اعتمد قرار إعادة تشكيل الجمعية العمومية للمصرف الزراعي، إلى جانب اللوائح الإدارية الخاصة بجهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي.

وأضافت الحكومة أن الثني أحال القانون رقم أربعة وخمسين للعام ألف وتسعمئة وثلاثة وسبعين، والخاص بمؤسسة الطاقة الذرية، إلى مجلس النواب من أجل اعتماده.

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