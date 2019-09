المتوسط

قام مدير أمن البيضاء العقيد خالد البسطة بإتمام إجراءت البدء مع الشركة المختصة لتركيب كاميرات المراقبة الأمنيه داخل المدينة.

حيث يشمل المشروع جميع الأماكن الحيوية داخل المدينة وكافة مفترقاتها والأسواق الشعبيه بالإضافة إلى بعض الشوارع الفرعية في المدينة

ويأتي هذا المشروع لتسهيل الكشف علي قضايا السرقة المطلوبين داخل المدينة.

