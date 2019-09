صحة الوفاق تؤكد ضرورة تنفيذ نظام التأمين الصحي

المتوسط

أوصت الدراسة التي أجراها مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الصحة بحكومة الوفاق بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية المتعلقة بدراسة القطاع الصحي الخاص في ليبيا، بضرورة تنفيذ نظام التأمين الصحي كي يتجنب المواطن دفع تكاليف الخدمات الطبية بشكل مباشر وخصوصًا الفئات الفقيرة .

كما أوصت الدراسة بمراجعة القوانين واللوائح وعملية التسجيل وآلية اعتماد القطاع الصحي الخاص وتطوير استراتيجية رصد وتقييم مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة.

وحثت الدراسة في توصياتها على تشجيع القطاع الصحي الخاص على الاستثمار في التخصصات لغير متوفرة أو التي تعاني نقصًا في مناطق جغرافية مختلفة. وعلى تقييم جودة الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الصحي الخاص وتنفيذ دراسة الحسابات الصحية الوطنية لتوفير بيانات حول الإنفاق الصحي في ليبيا، إلى جانب ضرورة تطوير استراتيجية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وخلصت الدراسة إلى شروع القطاع الصحي الخاص في تقديم خدمات طبية في مجالات متخصصة جديدة كالأورام والصحة العقلية وجراحة القلب، إلى جانب ازدياد السعة السريرية الإيوائية بالمصحات بشكل ملحوظ منذ إجراء المسح السابق عام 2007 .

وأكدت الدراسة على ازدياد مؤسسات القطاع الخاص بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية حتى أصبح يقدم جميع خدمات الرعاية الصحية في العيادات والمصحات.

وبحسب الدراسة فقد وفر القطاع الخاص فرص عمل لقوة عاملة كبيرة إما كموظف بدوام كامل أو جزئي، كما يتوفر نشاط للصيدليات في جميع البلديات على عكس المصحات والعيادات والمختبرات ومراكز التشخيص التي يقتصر وجودها في بعض البلديات.

وجرى تنفيذ الدراسة على 101 بلدية وهو ما يمثل نسبة 100% من البلديات وشارك في إعداد المسح 50 باحثًا وأظهرت نتائج الدراسة أن حجم القطاع الصحي الخاص في ليبيا قفز بالمقارنة بنتائج المسح الذ أجري عام 2007 بنسب تتراوح بين (100% – 375%).

وأظهرت الدراسة وجود 537 عيادة خاصة في ليبيا و 235 مصحة و 371 عيادة أسنان و 3089 صيدلية و 411 مختبر خاص و 19 مركز تصوير طبي و 348 جهاز موجات فوق الصوتية و 147 آلة تصوير بالأشعة السينية و 69 جهاز لقياس نبضات القلب في المرافق الصحية الخاصة.

وجرى الإعلان عن نتائج الدراسة خلال ملتقى حضره وزير الصحة المفوض “أحميد محمد بن عمر” ورئيس بعثة منظمة الصحة العالمية “إليزابيث هوف” وعدد من ممثلي المنظمات الدولية ورؤساء المراكز والإدارات والمجالس والجهات التابعة لوزارة الصحة.

The post صحة الوفاق تؤكد ضرورة تنفيذ نظام التأمين الصحي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية