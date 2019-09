السعيدي: أزمة ليبيا أمنية وليست سياسية والجيش وحدة القادر على إنقاذها

المتوسط

أكد رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، علي السعيدي، أن ما تمر به ليبيا هو أزمة أمنية وليست سياسية كما يُروّج لها المبعوث الأممي غسان سلامة، والمجتمع الدولي، حسب وصفه.

السعيدي أضاف في تصريحات إعلامية أن ليبيا وقعت ضحية بين أيدي المجموعات الإرهابية منذ نحو 9 أعوام، وأن الجيش وحده القادر على إنقاذها منهم.

وتطرق رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب إلى الدور التركي القطري في الأزمة التي تمر بها ليبيا، مُؤكداً أن تدخلهما التخريبي في شؤون البلاد أصبح واضحاً للجميع دون استثناء.

وأوضح أن قطر هي من تتولى تمويل صفقات الذخائر والأسلحة التي تُستخدم لتأجيج الأوضاع في ليبيا، بينما يتمثل دور تركيا في نقل هذه الإمدادات وتهريبها إلى الجماعات الإرهابية.

