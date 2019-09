المتوسط

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنها مؤسسة وطنية تعمل لصالح كافّة الشعب الليبي، مؤكدة رفضها بشدّة كلّ المحاولات الرامية إلى إظهارها كأحد المشاركين في الحرب أو المساندين لأي طرف من أطراف النزاع.

وأوضحت المؤسسة عبر صفحتها على فيسبوك أن شركة البريقة لتسويق النفط تواصل توفير الكميات اللازمة من الوقود وتوزيعها على كامل التراب الليبي، وذلك استجابة لطلبات المواطنين الليبيين.

كما أنّ امدادات ومخزونات وقود الطيران تعتبر أكثر من كافية لتغطية الطلبات المحلية في شرق البلاد وغربها.

The post المؤسسة الوطنية للنفط ترفض محاولات التشكيك في حياديتها مع المدن الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية