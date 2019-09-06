بلدي ترهونة يستنكر قصف المدنيين من قبل طيران الوفاق

ترهونة-العنوان

استنكر المجلس البلدي ترهونة بأشد عبارات القصف الجوي الذي تعرض له مدنيون في بيوتهم في ساعات الصباح الأولي ليوم الجمعة من قبل طائرات تابعة للمليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق.

وأشار المجلس إلى أن هذه ليست بالمرة الأولي التي يتم فيها الاعتداء بالقصف على الأحياء السكنية في ترهونة من قبل طيران الوفاق.

ودعا المجلس إلى وقف فوري لكافة الانتهاكات الصارخة والاعتداءات المتكررة ضد المدنيين الآمنين في بيوتهم.

وشنت طائرات مسيرة تابعة لقوات الوفاق غارات جوية على ترهونة، وذلك ردًا على تدمير القوات المسلحة لمخازن أسلحة، أعدّتها المليشيات المسلحة للهجوم على المدينة.

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