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المؤسسة الوطنية للنفط ترفض أي محاولات للتشكيك في حيادها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عبّرت المؤسسة الوطنية للنفط ،الجمعة ،عن رفضها بشدّة كلّ المحاولات الرامية إلى إظهارها كأحد المشاركين في الحرب أو المساندين لأي طرف من أطراف النزاع ،مشيرة أنها مؤسسة وطنية تعمل لصالح كافّة الشعب الليبي.

وقالت المؤسسة في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،إن شركة البريقة لتسويق النفط ،تواصل توفير الكميات اللازمة من الوقود وتوزيعها على كامل التراب الليبي، وذلك استجابة لطلبات المواطنين الليبيين. كما أنّ امدادات ومخزونات وقود الطيران تعتبر أكثر من كافية لتغطية الطلبات المحلية في شرق البلاد وغربها.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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