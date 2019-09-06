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اللواء سحبان يؤكد لمشايخ النواحي الأربع استمرار القوات المسلحة لتطهير ليبيا من الإرهاب

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

ترهونة-العنوان

التقى رئيس أركان القوات البرية بالقيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء مبروك سحبان، يوم الخميس، مع أعيان ومشايخ منطقة النواحي الأربعة.

وأبلغ اللواء سحبان تحيات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، وثنائه على الدور الداعم للقوات المسلحة من قبل مشايخ وأعيان وحكماء منطقة النواحي الأربع.

وأكد اللواء سحبان، أن القوات المسلحة مؤسسة وطنية تجمع كل الليبيين، وهدفها تأمين الوطن وتطهيره من كافة المجموعات والعصابات.

كما أكد، أن القوات المسلحة لن تتراجع خطوة واحدة حتى تطهر كل مناطق ليبيا من الإرهاب والعصابات.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • مطلوب استخدام القوة الغاشمة مع الإرهابيين كما فعل الجيش المصرى في سيناء فهل سمعتم عن اى عملية إرهابية واحدة منذ اكثر من شهر لايصلح التسامح معهم ويجب قصف اى كائنات إرهابية بكل القوة المتاحة

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