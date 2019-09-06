وزراء الوفاق.. قلة حاضرون وأغلبية صامته

منذ الإعلان عن تشكيل حكومة الوفاق وتساؤلات عديدة تطرح عن غياب عدد من الوزراء عن المشهد فمنهم من لم تعرف أسماؤهم حتى اليوم وما هي الأعمال التي قدموها منذ تقلدهم لمناصبهم التي يشغلونها.

وتعمل وزارات عديدة في حكومة الوفاق منذ انطلاقها، دون ملامح واضحة فبعد أن انبثق المجلس الرئاسي من اتفاق الصخيرات أعلن تشكيلة حكومته المكونة من 17 وزيرا تقريبا وتعهد بتسوية الأمور المنوط بها في حدود 100 يوم .

وقد مرت اليوم سنوات على حكومة الوفاق، التي وإن كان معترفا بها دوليا، إلا أنها لم تسلم من الانتقادات المنطقية والتساؤلات حول ضعف أدائها ومن هم الوزراء الذين من المفترض بهم أن يكونوا فاعلين، بخلاف الوزراء الذين بدت أسماؤهم ظاهرة في الواجهة كوزراء الداخلية والخارجية والتعليم والمواصلات، ولم يلاحظ أي وجود لوزراء آخرين على الساحة سوى ظهورهم في الاجتماعات الدورية التي يعقدها فايز السراج .

ويرى متابعون أن همينة التشكيلات المسلحة في طرابلس، هي من عطلت عمل هؤلاء الوزراء إضافة إلى كون السراج قد انفرد باتخاذ عدد من القرارات دون اللجوء إلى التشاور مع حكومته وهو ما أرجعه مراقبون إلى وجود خلل في تركيبة الحكومة غير القادرة على بسط نفوذها طالما بقيت الكتائب المسلحة هي الآمر الناهي في البلاد.

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