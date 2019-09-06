«تسييري أجدابيا» يعلن الشروع في صيانة شبكة الصرف الصحي بالمدينة

أعلن المجلس التسييري لبلدية أجدابيا، أن شركة محلية تعاقد معها شرعت في تنفيذ أعمال الصيانة لشبكة الصرف الصحي لمعالجة أزمة طفح المياه السوداء، التي تعاني منها شوارع المدينة منذ فترة طويلة وتسببت في عرقلة حركة السير.

وقال مدير مكتب إعلام البلدية سعد المغربي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الجمعة، إن شركة «الإعمار للمقاولات العامة» تعمل هذه الأيام على معالجة وصيانة خطوط مياه الصرف الصحي في عدد من الشوارع، لحل مشاكل طفح المياه السوداء ووضع الحلول المناسبة لها.

وأضاف المغربي أن الشركة التي تعاقد معها المجلس التسييري لبلدية أجدابيا تعمل هذه الأيام على معالجة وصيانة خطوط الصرف الصحي في شارع طرابلس الداخلي إلى شارع 13 المجاور لجامعة أجدابيا.

وتوقع المغربي أن تنتهي أزمة طفح المياه السوداء بعد استكمال أعمال صيانة خطوط الصرف الصحي بتلك الشوارع، الأمر الذي سيسهم في إعادة فتحها أمام حركة المواطنين والسيارات دون عوائق.

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