الحويج يوقع اتفاقيات تعاون مشترك جمهورية أفريقيا الوسطى.

وقع وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عبدالهادي الحويج اتفاقيات تعاون مشترك مع وزارة الخارجية بجمهورية أفريقيا الوسطى.

وأوضح وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج أهمية هذه الاتفاقيات التي من شأنها تعميق وتطوير العلاقة بين البلدين.

وتضمنت الاتفاقيات بنوداً رئيسية تمحورت في حول تعاون الطرفين في مجال الزراعة والثقافة والتعاون المشترك للحد من الجريمة المشتركة ومكافحة الارهاب.

وأكد وزير الخارجية حرص الحكومة الليبية المؤقتة على دعم كافة السبل التي تسهم في تطوير وتعميق العلاقة بين البلدين المبنية على الاحترام المتبادل.

