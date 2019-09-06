احتجاج عمالي بمركز سبها الطبي لتدني الأمن

سبها-العنوان

أدت العناصر الطبية والطبية المساعدة والتمريضية والإدارية بمركز سبها الطبية وقفة احتجاجية أمام مقر المركز، تنديدًا لتعرضهم للضرب والتهديد وإطلاق أثناء تأدية عملهم.

وجاء ذلك احتجاجًا على تعرض أحد المشرفين بقسم الأطفال لإطلاق رصاص من قبل مسلحين أثناء تأديته للعمل داخل المركز.

وأشارت العناصر في بيان إلى نجاة المشرف بأعجوبة من الموت المحقق.

وأعلن المركز اليوم الجمعة تخفيض مستوى العمل إلى مستوى استقبال الحالات الطارئة فقط، وذلك اعتراضًا على تدني الوضع الأمني داخل المركز.

وأكدت العناصر الطبية، توقفها عن تقديم الخدمات الطبية للحالات غير الطارئة اعتبارًا من اليوم الجمعة.

وأشارت إلى أن العمل الطبي سيقتصر على تقديم الخدمات الطبية المتعلقة بإنقاذ الأرواح إلى حين توفر الأمن.

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